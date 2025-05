Mulher é detida suspeita de matar marido e queimar o corpo em Jaú

Jaú - Uma mulher foi detida pela Polícia Militar (PM), na noite desta terça-feira (6), em um sítio em Jaú (47 quilômetros de Bauru), suspeita de matar o companheiro e queimar o corpo dele no último domingo (4). A ocorrência está sendo apresentada no plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú.

Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no sítio diante da suspeita de que o corpo do homem tenha sido queimado visando recolher materiais que possam contribuir com as investigações. O JCNET/SAMPI acompanha o caso.