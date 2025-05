São Paulo vence Alianza Lima por 2 a 0 e fica perto das oitavas

Dois minutos depois, quase o segundo gol do Tricolor. André Silva recebeu na entrada da área e bateu forte, no canto, obrigando o goleiro a fazer boa defesa. No rebote, Alisson dominou dentro da área e levantou no segundo pau para Matheus Alves, que não conseguiu completar para o fundo das redes, vendo a bola carimbar a trave.

Antes do intervalo, o São Paulo ainda teve tempo para ir às redes novamente. Aos 42 minutos, Ferreira recebeu de Matheus Alves, invadiu a área e tocou na saída do goleiro, no cantinho, mas o árbitro marcou o impedimento milimétrico do atacante são-paulino, confirmado posteriormente pelo VAR.

Segundo tempo

Aos 15 minutos, Rafael caiu desacordado ao ficar com a bola, mas se chocar com Quevedo em uma disputa que também contava com Enzo Díaz por perto. O jogador recebeu atendimento médico e, segundos depois, conseguiu se levantar e, surpreendentemente, continuou em campo.