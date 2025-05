Bezerrão 2025: campeonato premia maior bebedor de leite da região

A Prefeitura de Boraceia (41 quilômetros de Bauru) estreia neste ano um campeonato inusitado e talvez o único no Brasil inteiro: o Bezerrão 2025, que vai premiar o maior bebedor de leite da região. A disputa é simples. Os competidores receberão um litro de leite da organização e quem beber mais rápido e com menor desperdício será o grande campeão da edição. O torneio está marcado para o domingo (11), às 16h, no Centro de Eventos “Barretinho” , que recebe a 34ª edição do Boracéia Rodeio Show e da 1ª Expo Agro e Turismo.

De acordo com Marcos Bilancieri (Republicanos), o prefeito de Boraceia, a ideia foi gestada por ele e sua equipe, que buscavam inovar no evento deste ano. O leite usado na competição será da Laticínio Vovó Anízia, uma empresa da cidade. O objetivo é valorizar e destacar os produtores locais. Haverá outros eventos neste sentido durante a 1ª Expo Agro.

Os vencedores ganharão troféus e uma "premiação especial", que poderá ser em dinheiro, segundo Bilancieri. O campeonato contará com transmissão ao vivo no Facebook da Prefeitura de Boraceia.