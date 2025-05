Ingressos para Nando Reis em Bauru esgotam em menos de 4h 

Os 4.800 ingressos para o show gratuito do cantor e compositor Nando Reis em Bauru, no próximo dia 16, esgotaram em menos de 4h. As entradas foram disponibilizadas nesta terça-feira (6), a partir das 12h, no portal Meu Sesi, e acabaram antes das 16h.

O show de Nando Reis, um dos maiores nomes do rock nacional e da Música Popular Brasileira (MPB), está agendado para o dia 16 de maio, uma sexta-feira, às 20h, na Arena Paulo Skaf.

Usuários que tentavam garantir um lugar relataram instabilidades no portal de reservas e filas que ultrapassaram as 3 mil pessoas. Em nota encaminhada ao JC, o Sesi informou que a plataforma apresentou instabilidade por conta do grande volume de acessos, mas que o problema foi normalizado e os ingressos foram todos disponibilizados.