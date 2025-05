Xilogravura e zines de poesia em exposição na USP Bauru

Xilogravura e zines de poesia balizam a exposição "Dedos Sujos, Ações Limpas: Xilogravura e Poesia", que começa nesta terça-feira (6), a partir das 19h30, no Centro Cultural da USP Bauru. A abertura será marcada pelo sarau de poetas locais "Xilopoema - a palavra entalhada na alma", com apoio do Grupo Literário Expressão Poética. Os trabalhos do multiartista Guilherme Afonso poderão ser conferidos até dia 30 de maio, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Em entrevista ao JC, o autor explicou que escreve poesias há 11 anos e pratica a xilogravura há três. Acrescenta que aprendeu as técnicas de gravura e impressão com Lúcio Nascimento para facilitar a produção dos seus zines. "Mas, ao invés de desenhar, prefiro gravar fotografias, já que elas têm um forte significado para mim e remetem à minha mãe, a fotógrafa da família. Minha poesia foi feita para abraçar quem precisa de palavras e acordar quem está dormindo", destaca.

Segundo Guilherme Afonso Ramiro da Silva, também conhecido como "Poeta", "Ócio", "Iskizo" ou "Squezze", as atividades que sujam as mãos sempre foram parte da sua vida, seja na arte ou no ofício. Atualmente, o bauruense de 30 anos atua como mecânico de máquinas. "Alguns consideram um trabalho sujo, mas esquecem de que parte de ações limpas", enfatiza.