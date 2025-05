Emei no Mary Dota é furtada pela terceira vez só neste ano

A Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Professora Márcia de Almeida Bighetti, no Mary Dota, em Bauru, foi novamente furtada por criminosos no último final de semana. É o terceiro episódio do tipo na mesma Emei somente neste ano de 2025.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Bauru, a equipe de manutenção foi acionada imediatamente e esteve no local na manhã desta segunda-feira (5) para providenciar reparos necessários na área da cozinha. Em furtos passados, danos atingiram o mesmo local.

A prefeitura destaca também que não houve a necessidade de cancelamento das aulas desta vez, ao contrário do que aconteceu quando do furto de fevereiro, e os responsáveis foram orientados a deixarem as crianças na unidade de ensino. Alguns pais preferiram levar os filhos para almoçarem em casa.