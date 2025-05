'Até quando?”, indaga Markinho após morte na lagoa da B. Olinda

Jhonatas foi velado ainda no domingo na funerária Coração de Jesus, no Centro, e depois sepultado no Cemitério do Redentor.

Não foi a primeira vítima da lagoa, também conhecida como "Lagoa da Morte" justamente por ter vitimado mais de 100 pessoas ao longo da história, e nem será a última caso nada seja feito pelo poder público, disse o vereador Markinho.

"Esse assunto será falado hoje, talvez na semana que vem, para depois ser relembrado somente quando houver outra morte", criticou o presidente da Câmara, que há anos defende a criação de um parque naquele local. "Já vi inúmeros projetos arquitetônicos para aquela lagoa, mas falta a vontade política. Se não, não sai", acrescentou Markinho.