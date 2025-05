Vereadores da base sobem o tom e se queixam contra secretarias

"Porque o bosque do Jardim Bela Vista, por exemplo, têm sido objeto de reclamação de moradores, e com razão. Os bosques de nossa cidade estão com infraestrutura toda deteriorada", emendou Miltinho.

Segundo ele, membros do governo "falam que vão tentar pintar, arrumar, e você não vê nada". "E a gente fica tomando paulada aqui. E com razão", ratificou. Miltinho disse, entre outras coisas, que pediu a instalação de uma cerca para aprimorar a segurança de um desses locais há um ano e meio "e ninguém faz nada".

"A gente não vê nada acontecendo. Só fica aqui pedindo e lá tomando pau. Agora vamos fazer diferente, vamos mandar direto para a prefeita", comentou, para depois elencar uma série de requerimentos sobre os quais não teve resposta.