Novo ministro de alto risco

Parece que Lula está zombando do maior golpe da história do INSS, no qual funcionários desta entidade, entre outros, falsificavam assinaturas para desviar recursos dos proventos dos aposentados. Ora, então, por que nomeia em substituição a Carlos Lupi, um novo ministro da Previdência, Wolney Queiroz, como divulga o Estadão (04/05), que já era número dois da pasta e estava presente na reunião ao lado de Lupi quando foram alertados sobre este criminoso esquema de desvio de mais de R$ 8 bilhões, de parte dos benefícios de milhares de aposentados, e ainda recebeu membros de 11 sindicatos investigados por esse golpe? Que ainda do total dos milhares de lesados 67% que eram de beneficiários rurais...

Ou seja, indicar Wolney Queiroz não deixa de ser uma decisão de alto risco do Planalto. Mesmo porque, até prova em contrário, Wolney também teria sido alertado sobre golpe que, como segundo da pasta, sabia que existia e, assim como Carlos Lupi, também não agiu...