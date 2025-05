Este Brasil faz leis que ninguém imagina que faz

A engenhosidade para trapalhadas se constata facilmente com o estudo da história do Brasil, da vida privada à pública, e por certo abrange - como não? - também as nossas instituições. Assim é que, no que toca à instituições, ninguém imagina, mas o Brasil faz, também, leis ruins --e o faz com uma morbidez interessantemente criativa.

No entanto, para mim o verso acabou se tornando, na verdade, uma confissão, ainda que por ato falho, de uma vicissitude tupiniquim: o Brasil é capaz de produzir bobagens nos mais inusitados momentos, com as mais inusitadas origens e pelas mais inusitadas causas.

Potência de amor e paz, esse Brasil faz coisas que ninguém imagina que faz". Quando escreveu esta frase, Miguel Gustavo, o jornalista que compôs o hino oficial para as comemorações do sesquicentenário da independência, por certo tinha em mente um elogio à nossa nação, já que o engenhoso povo brasileiro é conhecido por sua criatividade e habilidade de encontrar soluções espertas para problemas difíceis.

Churchill não era brasileiro, mas acertou em cheio quando disse que leis são como salsichas: é melhor não ver como são feitas. Já o americano Henry Mencken, por sua vez, cravou: "Para todo problema complexo, existe uma resposta que é clara, simples e errada". No Brasil, muitas delas viram lei. E se não existe o problema, sem problema: a própria lei trata de criá-lo para ter o que resolver.

Do ponto de vista material (ou seja, do conteúdo), exemplos não faltam: são famosas leis tais como uma de Rio Claro, que proibia as pessoas de terem formigueiros em casa, uma de Porto Alegre, que obrigava grandes edifícios a expor uma obra de arte em local visível, ou uma do Rio Grande do Sul, que obrigava a inclusão de doce de leite nas merendas escolares. E o que dizer de leis instituindo feriados um tanto quanto esquisitos como o Dia do Escoteiro do Mar ou o Dia Municipal da Queda de Braço, este em Belo Horizonte?

Mas me interessa mais, aqui, expor engenhosidades de outra natureza: as estripulias legislativas quanto à forma, isto é, as leis com má técnica legislativa ou defeitos de legística. Legística é a ciência que estuda a elaboração das normas jurídicas, com foco especial na qualidade técnica e formal das leis.