Preso em Botucatu suspeito de desviar dinheiro de entidade do MS

O cumprimento do mandado de prisão temporária ocorreu como parte da operação “Juliano Varela”, que foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.

Botucatu - Policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) prenderam nesta segunda-feira (5) um homem suspeito de integrar quadrilha que desviou recursos de uma entidade assistencial no Mato Grosso do Sul por meio da Internet.

De acordo com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, a ação é resultado de investigação que apura o furto de cerca de R$ 60 mil da Associação Juliano Varela, instituição filantrópica sem fins lucrativos de Campo Grande que presta atendimento especializado a pessoas com Síndrome de Down, Autismo, Microcefalia e outras deficiências.

O valor havia sido destinado à entidade pelo Fundo Municipal de Saúde. Segundo o Garras, os criminosos utilizaram dispositivos eletrônicos e informáticos para acessar a conta bancária da associação e subtrair os recursos.

"As apurações revelaram a existência de uma associação criminosa, composta por pelo menos seis indivíduos, todos residentes no Estado de São Paulo, com histórico de envolvimento em fraudes bancárias há mais de duas décadas. Apenas nos últimos cinco anos, foram detectadas movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 30 milhões ligadas ao grupo", informa a corporação, em nota.