Preso dentista suspeito de abusar de paciente com leucemia no HC

Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio de equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), prendeu preventivamente, na noite desta segunda-feira (5), em um condomínio de apartamentos, um dentista de 47 anos suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos, em tratamento contra leucemia, nas dependências do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). Após cumprimento do mandado de prisão, que foi acompanhado por seu advogado, ele permaneceu à disposição da Justiça.

Conforme divulgado pelo JC, o caso, que teria ocorrido no último dia 27 de março, chegou ao conhecimento da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu apenas no dia 31, quando o pai da paciente procurou a unidade para registrar um boletim de ocorrência (BO). O homem contou que a filha foi diagnosticada com leucemia e que estava internada há 15 dias no Departamento de Oncologia do HC para tratamento.

No dia 27, ao visitar a adolescente, segundo a Polícia Civil, o pai foi informado por um enfermeiro que ela teria relatado violência sexual por parte de um dentista. A paciente alega que o profissional a levou até uma sala, trancou a porta e passou a acariciar o seu corpo e a roçar a barba no pescoço e no rosto dela. Pelo fato de o local estar fechado, ela disse que encontrou dificuldades para se desvencilhar do agressor.