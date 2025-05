Homem é socorrido após levar facada nas costas em Piratininga

Piratininga - Um homem de 23 anos foi esfaqueado nas costas, na tarde deste domingo (4), nas imediações de um recinto de eventos em Piratininga (13 quilômetros de Bauru). Até a publicação desta reportagem, ele seguia internado em um hospital em Bauru. Uma suspeita já foi identificada, mas a Polícia Civil não descarta a participação de outras pessoas. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil, e segue sob investigação.

De acordo com o registro policial, após ser golpeado com uma faca nas costas, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado à Santa Casa de Piratininga. Posteriormente, foi transferido para um hospital em Bauru para a realização de exames, onde segue internado, sem risco de morte.

Segundo a versão do homem, a agressão teria ocorrido pelo fato da suspeita acreditar que ele teria "jogado" um cavalo sobre ela, fato que ele nega. O delegado Dinair José da Silva informou que instaurou inquérito e que irá ouvir a suspeita, vítima e eventuais testemunhas visando ao esclarecimento do crime.