Baep detém suspeito de tentar assaltar uma pizzaria em Bauru

Policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) de Bauru detiveram no final da tarde deste domingo (4) um homem suspeito de tentar assaltar, na noite anterior, uma pizzaria na cidade. Ele foi reconhecido por testemunhas e permaneceu à disposição da Justiça.

De acordo com o Baep, a equipe recebeu a informação de que no sábado (3), por volta das 23h50, um homem armado entrou no estabelecimento para praticar um roubo, mas não obteve sucesso.

Com base nas características físicas relatadas por testemunhas e em imagens de câmeras de segurança, um suspeito foi localizado e detido pelo Baep no domingo, por volta das 17h, no Parque Bauru.