Bauru: vítima de afogamento na Quinta da Bela Olinda é sepultada

O jovem Jhonatas Matheus Lisboa, de 26 anos, que morreu vítima de afogamento na manhã deste domingo (4), na Lagoa da Quinta da Bela Olinda, foi velado no mesmo dia, na Funerária Coração de Jesus, no Centro, e sepultado mais tarde no Cemitério Municipal do Redentor. As informações foram confirmadas pela Emdurb.

Conforme o JCNET noticiou neste domingo, o tenente Carlos Alexandre Prandini, do Corpo de Bombeiros, informou que a corporação foi acionada por volta das 10h e, após buscas realizadas pela equipe de mergulhadores, o corpo foi localizado às 11h20.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), registrado por policiais militares no plantão policial, populares que não quiseram se identificar informaram que a vítima tentou atravessar a lagoa nadando, partindo de uma margem até a outra. No entanto, durante o trajeto, submergiu e não retornou à superfície.