Bombeiros resgatam corpo após afogamento na Quinta da Bela Olinda

De acordo com o tenente Carlos Alexandre Prandini, do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 10h e, após buscas realizadas pela equipe de mergulhadores, o corpo foi localizado às 11h20. Um boletim de ocorrência será registrado, e o caso será apurado pela Polícia Civil.

Um homem de 25 anos morreu afogado neste domingo (4) na lagoa da Quinta da Bela Olinda, localizada na região do Jardim Mary Dota, em Bauru. A identidade da vítima ainda não foi revelada.

O local é apelidado por muitos de “lagoa da morte” pelas dezenas de vidas que foram perdidas ali e pelos desníveis perigosos que existem no fundo da represa.

Uma das explicações para tantos afogamentos são os perigosos desníveis que existem no fundo da água. Uma batimetria feita em 2019 aponta que, em um trecho a partir da margem da lagoa, a profundidade varia bruscamente de 23 centímetros para 5,60 metros. Em outro ponto, a oscilação vai de 54 centímetros para 6,72 metros. Já o ponto mais profundo chegava a 9,91 metros.

Contudo, ainda não há estimativa de, a curto prazo, haver intervenções para solução definitiva dos problemas, como a revitalização do espaço, aterramento do lago para reduzir a profundidade ou até o seu esvaziamento. O vereador Markinho Souza (MDB) tenta há anos estabelecer um parque seguro no local.