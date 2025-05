Homens usam quarto de motel, cometem furtos e fogem sem pagar

Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) após utilizar um quarto de motel na cidade, juntamente com outro indivíduo, consumir diversas cervejas e deixar o estabelecimento sem pagar. Para fugir, a dupla usou o carro para derrubar o portão de saída. Ambos ainda abandonaram o local levando um gel lubrificante e uma prótese peniana, conforme consta do boletim de ocorrência (BO). O caso ocorreu na última quinta-feira (1º), mas o BO foi divulgado no final da noite de domingo (4).

Segundo a GCM, uma equipe foi acionada pelo motel, e os agentes iniciaram buscas pelos suspeitos, que estariam a bordo de um Ford Escort Hobby cinza. O veículo foi localizado apenas com o motorista, que acabou detido. No Plantão Policial de Botucatu, o indiciado confessou ter ido ao motel com um desconhecido, abordado na rua. Após o encontro, o deixou no mesmo local.

Ele afirmou ainda que ambos saíram juntos do motel e que foi o outro indivíduo quem subtraiu o vibrador, deixando-o em seu carro. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu detido, à disposição da Justiça.