Morre bebê vítima de colisão entre carro e caminhões em Itatinga

Itatinga - Um bebê socorrido em estado grave após grave acidente envolvendo um carro e dois caminhões, ocorrido na noite da última quinta-feira (1), feriado do Dia do Trabalhador, na altura do quilômetro 230 da rodovia Castelo Branco (SP-280), no sentido Capital, em Itatinga (120 quilômetros de Bauru), não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de sexta-feira (2), dia em que completaria 1 ano. A mãe dele também chegou a ser socorrida, mas teve o óbito constatado no hospital da cidade.

Os dois eram passageiros de um Renault Duster conduzido pelo pai da criança. No automóvel, também estavam outras duas crianças, de 5 e 3 anos. Por motivos a serem esclarecidos, a Duster atingiu a traseira de um caminhão Mercedes-Benz 1618, que parou no acostamento. Neste momento, um segundo caminhão, um Volkswagen 9-180, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu violentamente contra a traseira do automóvel, que ficou completamente destruído.

A passageira e o filho de 11 meses foram socorridos em estado grave. Ela teve a morte constatada no mesmo dia, no hospital de Itatinga. Já a criança morreu na manhã seguinte, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). As outras duas crianças se feriram sem gravidade e também foram levadas para o hospital local. Os motoristas dos caminhões tiveram escoriações. A Polícia Científica foi acionada e as circunstâncias do acidente serão investigadas.