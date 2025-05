Homem morre após ser esfaqueado no meio da rua durante discussão

Lins - Um homem de 53 anos morreu na noite deste sábado (3), em Lins (102 quilômetros de Bauru), após ser esfaqueado no meio da rua durante uma discussão. O suspeito do crime, da mesma idade, fugiu e não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

De acordo com o registro policial, o crime ocorreu por volta das 20h30, no cruzamentos das ruas Professor Antônio Seabra e Pedro Rebucci, na Vila Santa Terezinha.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de agressão com faca e, no local, deparou-se com a vítima caída, com perfuração na região do abdômen.