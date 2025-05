Arealva: motociclista fica gravemente ferido em colisão com placa

Arealva - Um motociclista ficou gravemente ferido, na madrugada deste domingo (4), após colidir com uma placa de sinalização no trevo localizado na altura do quilômetro 372 da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Arealva, em Arealva (41 quilômetros de Bauru).

Até a publicação desta reportagem, a vítima seguia internada. A Polícia Científica realizou a perícia no local e as circunstâncias do acidente, registrado no Plantão Polo Regional da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, serão apuradas pela Polícia Civil.