Caminhão com trator fica enroscado e derruba cabos em avenida

Na manhã deste domingo (4), um caminhão-guincho que transportava um trator acabou se enroscando em cabos aéreos na avenida Dom Lúcio, no Centro de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), causando a queda de fios e interrompendo parcialmente o trânsito na via, uma das principais da cidade.

Por conta do incidente, uma viatura do Samu chegou a ficar enroscada nas fiações. Equipes da Defesa Civil Municipal foram acionadas e sinalizaram o local para o trabalho de retirada dos cabos, visando à liberação total do trânsito na avenida e à segurança de motoristas e pedestres.