Nando Reis faz show no Sesi de Bauru

No dia 16 de maio, uma sexta, às 20h, o Sesi Bauru promove o 1º grande show gratuito do ano na unidade. O cantor Nando Reis sobe ao palco da Arena Paulo Skaf, na rua Professora Zenita Alcântara Nogueira, 1-67 - Vila Triagem, com o espetáculo Nando Hits. O evento é gratuito e dedicado a todos os públicos.

Celebrando os seus 40 anos de carreira, a turnê Nando Hits faz uma visita completa pelos maiores sucessos do repertório do artista e já esteve presente em várias cidades, inclusive no exterior. Além de emocionar os fãs, a apresentação conta com a presença do filho de Nando, Sebastião Reis, no violão e vocais.

Clássicos como "Dois Rios", feat com Samuel Rosa e Lô Borges, "Onde você mora", parceria com Marisa Monte, e "All Star" fazem parte do roteiro musical da noite. O show será realizado em companhia do grupo de músicos: Eduardo Schuler (bateria), Walter Villaça (guitarras), Felipe Cambraia (baixo) e Alex Veley (teclados).