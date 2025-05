Sarau da Praça tem programação gratuita hoje em Bauru

Neste domingo (4), a partir das 16h, a Praça Orlando Lamônica (Praça do Godoy), no Jardim Godoy, será palco da 3ª edição do Sarau da Praça, evento gratuito que promove o encontro entre arte, comunidade e território por meio de uma programação diversa e acessível. Com curadoria e produção do Coletivo Sarau da Praça, o projeto fortalece o cenário cultural periférico e valoriza artistas e iniciativas locais, reafirmando o papel das praças como espaços potentes de convivência, criação e pertencimento.

Realizado com apoio da Secretaria de Cultura de Bauru e da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, a iniciativa integra uma série de ações de fomento à cultura e à cidadania por meio da ocupação criativa dos espaços públicos. A programação conta com apresentações musicais, dança, circo, teatro, poesia, oficinas, feira criativa, brinquedos infláveis, biblioteca móvel, atividades para a primeira infância e um palco aberto para manifestações espontâneas da comunidade.

Tudo pensado para proporcionar um ambiente seguro, acolhedor e festivo para moradores de todas as idades, especialmente famílias e crianças. Além das atrações culturais, o evento também promove o fortalecimento da economia solidária, da arte independente e da circulação de saberes populares, destacam os organizadores. O evento conta com estrutura de sonorização profissional assinada pelo Red Skywalker Sounds — o primeiro sound system de Bauru — que também será responsável pela ambientação musical ao longo do dia. O Sarau da Praça também garante infraestrutura acessível, com banheiros adaptados, rotas de circulação e espaços adequados para cadeirantes. Outras informações e a programação completa pode ser conferida em https://www.instagram.com/saraudapracabauru/