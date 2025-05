Caminhoneiro morre após colisão com barranco em Pederneiras

Com o impacto, a cabine tombou e o motorista foi projetado para fora do veículo. Ele não resistiu e teve a morte constatada ainda no local. A alça de acesso ficou bloqueada por mais de cinco horas. Além da PM, atuaram na ocorrência equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Samu.

Pederneiras - Um caminhoneiro de 51 anos morreu na madrugada deste sábado (3) após colidir com um barranco na alça de acesso localizada na altura do quilômetro 210 mais 710 metros da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e o corpo do caminhoneiro foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para exame necroscópico, que irá apontar as causas do óbito. As circunstâncias do acidente, registrado no Plantão Polo Regional da CPJ, serão investigadas pela Polícia Civil.