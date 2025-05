Mulher é esfaqueada nas costas pelo parceiro alcoólatra em Bauru

Uma mulher de 48 anos foi esfaqueada nas costas e no braço pelo parceiro alcóolatra de 63 anos, no Núcleo Presidente Geisel, em Bauru. O golpe chegou a perfurar o pulmão da vítima de violência doméstica e, segundo o boletim de ocorrência (BO), ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi internada no Pronto-Socorro Central. O fato aconteceu na última segunda-feira (28). Mas foi só ontem, na sexta-feira (2), após alta médica, que ela se deslocou até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para pedir medida protetiva. Afirmou ainda que tem medo de que o ex volte para casa.

O documento policial destaca que o esfaqueamento ocorreu dentro da casa da vítima e que ela fugiu na via pública para se livrar dos golpes. Os vizinhos revelaram à equipe que o homem havia fugido em direção ao Sambódromo Municipal de Bauru. A polícia realizou buscas pelo entorno, mas não localizou o autor. Até o momento, o agressor não voltou para casa e a vítima também não soube informar à DDM onde ele estaria se hospedando.

Segundo o BO, o casal possui duas filhas de 11 e sete anos de idade e viveu em união estável durante 13 anos. A mãe contou à DDM que o pai faz uso constante de bebidas alcoólicas, possui comportamento controlador e ciúmes. As agressões, de acordo com o relato, tornaram-se frequentes e na frente das crianças.