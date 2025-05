Comerciante de Bauru é internado após sofrer garrafada no pescoço

Um comerciante de Bauru foi internado em estado gravíssimo e com risco de morte após sofrer uma garrafada no pescoço. O fato aconteceu em um bar do Centro, pequeno comércio de propriedade da vítima, durante uma briga na noite desta sexta-feira (2).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), um homem de 64 anos golpeou o pescoço do comerciante de 58 anos com garrafa de vidro, incidente que provocou intenso sangramento hemorrágico. Uma testemunha acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima junto ao Pronto-Socorro Municipal Central (PSM Central).

Acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a polícia localizou o autor do atentado na esquina do bar, indicado pela testemunha. Segundo o documento policial, o homem confirmou a tentativa de homicídio e justificou que praticou o ato em sua defesa, pois teria sido ameaçado de morte pela vítima durante embate físico. Afirmou, ainda, que não se arrepende do ataque.