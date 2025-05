Projeto Caça Talentos descobre dons artísticos em Bauru

Aquele que tiver algum talento de canto, dança, atuação ou outra habilidade que julgar única, poderá ser revelado ao mundo através do Projeto Caça Talentos. Iniciativa idealizada pela Organização Não Governamental (ONG) Periferia Legal, o Caça Talentos visa descobrir dons artísticos e promover oportunidades para artistas de bairros periféricos de Bauru. A segunda edição do evento, que contará com show do grupo musical "Coisa e Tals", está marcada para este sábado (3), às 18h, na Praça Gastão Vidigal (antiga Praça da Hípica), situada no Jardim Ferraz. Os participantes deste sábado já foram selecionados e vão se apresentar no local. Quem se interessar em participar das próximas edições pode se inscrever gratuitamente pelo formulário online disponível na biografia do Instagram @projetocacatalentos2025. No ato da inscrição, o candidato deve enviar um vídeo de no máximo 30 segundos, que será avaliado por um corpo de jurados. As informações são do codiretor de eventos do projeto, Francis de Lima Villela. "Depois, entraremos em contato com o selecionado e marcaremos uma entrevista. Se você tem um talento que merece ser visto, essa é a sua hora de brilhar", destaca.

Segundo Francis, todos escolhidos ainda terão o palco disponível ao menos três horas antes do evento de apresentação e cada um receberá uma cópia do roteiro do espetáculo geral para ficar ciente do seu momento de estreia. Os autores devem ensaiar e se preparar por conta própria. De acordo com o codiretor, foi solicitado um recurso público em 2023 para realização do projeto. Ele foi liberado em dezembro de 2024, por meio de emenda impositiva do vereador Markinho Souza (MDB), atual presidente da Câmara Municipal de Bauru. Ao todo, nove encontros do Projeto Caça Talentos serão realizados em Bauru, sendo o último a grande final. "Em cada concurso é selecionado um vencedor. No último dia, os vencedores de cada evento disputarão entre si", acrescenta Francis. A premiação ao vencedor final ainda está sendo estudada pela organização do evento. As próximas etapas estão marcados para dias 17 e 31 de maio. Em seguida, a competição segue nos dias 7 e 11 de junho e 12 de julho. Por fim, o encerramento será em 26 de julho.