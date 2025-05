Charles de Gaulle

É inconcebível as indevidas contribuições sindicais nas minguadas aposentadorias das vovós no INSS acontecer por tanto tempo. Desde 2019, e nos últimos dois anos com maior intensidade.

O grave é que há quase um ano é do conhecimento previdenciário, mas só agora veio à tona.

Se o Brasil fosse um país sério, não fosse o paraíso da corrupção e da impunidade, muita coisa teria acontecido: recuperação financeira, extinção dos sindicatos malandros, confisco de bens, demissões e prisões.