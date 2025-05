Pederneiras comemora 134 anos com a Feira das Nações

A programação promete agradar a todos os públicos, com shows que vão do gospel ao rock, passando pelo sertanejo e atrações infantis. No dia 22, a festa começa 19h30, com Dj Maaax, seguido de Separados para Adorar (20h), Régis Danese (21h), Felipe e Rodrigo (22h30) e Diego Ramon e Banda (0h30).

Assim como nas edições anteriores, a Feira das Nações unirá entretenimento e responsabilidade social, com parte da renda revertida para as instituições beneficentes Assistência Vicentina, Santa Casa, Casa da Criança, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Pederneiras e Casa Abrigo.

No dia 23, Dj Morcego se apresenta a partir das 19h30. Às 20h, a Banda Sinhá sobe ao palco, seguida do grupo Só Pra Contrariar, às 22h, e do grupo Amigos da Resenha, às 0h30. No dia 24, a programação musical contará com a banda Projeto B às 20h, Biquíni Cavadão às 22h e banda Audiohertz à 0h30.

No dia 25, último dia da Feira das Nações, a Pederneiras Jazz Band se apresenta às 11h, seguida da Orquestra Boca do Sertão, às 12h. Às 14h, a banda Paralela sobe ao palco. Às 17h, as crianças poderão se divertir com Patati e Patatá e, para fechar a programação, a banda O Leão fará show às 20h.

A praça de alimentação, com barracas administrada pelas entidades assistenciais, contará com decorações e pratos típicos de diversos países. Já a diversão das crianças e adultos ficará a cargo do Vitinho Park, com ingressos no valor de R$ 8,00 por brinquedo infantil e R$ 10,00 por brinquedo para os adultos.