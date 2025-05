Minidoc Nando leva bronze no prêmio 'The Clio Awards'

O minidocumentário "Nando", da ABDA, criado pela produtora Hazze, sobre a história do atleta da paranatação Luiz Fernando Antônio Rodrigues, um dos 35 vídeos selecionados na lista de finalistas, conquistou na última quarta-feira (30) a estatueta de bronze no prêmio internacional "The Clio Awards". A premiação, criada em 1959 nos Estados Unidos, é voltada a reconhecer a excelência criativa na publicidade, design e comunicação. Com a conquista, o vídeo Nando, e consequentemente a ABDA, são divulgados internacionalmente. O minicdocumentário Nando também está disponível no site da ABDA.