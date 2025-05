Festas com álcool e drogas entre adolescentes alertam autoridades

Quando irregularidades são flagradas, a Seplan aplica multa de R$ 7.416,87 e apreende os produtos de consumo disponibilizados no evento, conforme prevê a legislação municipal. Em caso de reincidência, o valor da autuação dobra, com possibilidade de interdição do estabelecimento, como já ocorreu neste ano (leia mais abaixo).

Simultaneamente, os conselheiros acionam os responsáveis pelos jovens para que os busquem no local e, depois, para que compareçam ao CT. "Nesse atendimento posterior, entendemos que vários adolescentes não estão mais na escola, já estão com vínculos rompidos ou muito deteriorados com os pais. Já na área da saúde, estão vulneráveis devido à sexualidade precoce, com casos de gravidez indesejada e transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Atendemos um alto número de adolescentes com sífilis", descreve.

'Isoladamente, punição pode ter efeito nulo ou até reverso'

Primeiro-secretário do Conselho Municipal da Juventude (CMJ), Daniel Vieira dos Santos afirma que o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a adolescentes em Bauru poderia contribuir para a superação do problema. Mas, em sua avaliação, faltam alternativas de lazer saudável aos jovens, incluindo ações culturais e educacionais.