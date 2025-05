Esteriótipos...

Os impactos podem ser negativos e ocasionar preconceito ou discriminação.

Somos seres humanos e, de preferência, o comportamento deve ser como tal. Quando a intenção cai no julgamento pode cometer equívocos e ocasionar danos em muitas vidas. Fica a indagação: padronizar é correto? Existe um modelo único? Para uns, ser magro é o ideal, para outros, muita magreza não é. Ter cabelo liso ou crespo: há os que são a favor do liso e outros, do crespo.

Há pessoas diferentes em diversos aspectos, pessoas com ritmos mais vagarosos e outros mais acelerados. Que cada um se respeite tanto no seu jeito de ser e, principalmente, no jeito de ser do outro. Como enquadrar os diferentes?