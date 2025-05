O assalto aos aposentados do INSS

Foi afastado o presidente do INSS Alessandro Stefanutto e alguns diretores da área. Todos alegam ignorância dos fatos, embora 1,7 milhão de reclamações por descontos não autorizados tenham dado entrada no Instituto, até o primeiro semestre de 2024. O ministro da Previdência Carlos Lupi, que indicou Stefanutto, jura inocência e ainda defende o apadrinhado. Não vê motivos para deixar o governo. O presidente Lula, por sua vez, é refém do PDT, partido que Lupi representa e que faz parte da base governista no Congresso. Para quem não se lembra, Carlos Lupi foi ministro do Trabalho em 2020, no período Dilma Rousseff, e teve que sair depois de descobertos convênios irregulares com ONGs.

O sistema dos desvios de agora, tinha até um operador oficial, conhecido pelo codinome "Careca do INSS". Antonio Carlos Camilo Antunes é o nome dele. Nem servidor do Instituto ele é, mas tinha crachá e transitava tranquilo por todas as salas do andar nobre. Encaminhava os pedidos de convênio, providenciava a autorização dos descontos e depois distribuía as propinas - milhões de reais -, para servidores, esposas, filhos e irmãos daqueles que tinham caneta. Um deles foi apanhado em operação da PF com Ferrari, Rolls-Royce, Porsche e coleção de relógios de grife. O Careca tinha 22 empresas que movimentaram R$ 53,5 milhões. O dinheiro entrava e saía rapidamente, para manter as contas bancárias sem fundos. Tinha até um banco nas Ilhas Virgens, no Caribe, para guardar o produto dos seus 15 anos como lobista dentro do INSS. Lembra o caso de Jorgina de Freitas, considerada a fraudadora-mor do Brasil? Conseguiu desviar R$ 2 bilhões do INSS, no início dos anos 1990. Era considerado o maior esquema de desvio de verbas acidentárias e de aposentadorias forjadas. Ela empreendeu uma fuga internacional, foi presa, vivia como uma rainha na prisão e somente parte do dinheiro foi recuperado com a apreensão de bens. Sua pena foi de 14 anos de prisão, a mesma da moça do batom.

O irmão mais velho do presidente Luís Inácio Lula da Silva, por coincidência, é vice-presidente do Sinapi - Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical. Frei Chico, como é chamado, tem 83 anos, mas ainda faz os seus milagres. A entidade que representa sequer precisou apresentar a documentação protocolar para firmar convênio com o órgão previdenciário. Também foi desobrigado de apresentar a biometria facial dos beneficiários que teriam autorizados os descontos no holerite. A receita do sindicato do irmão do Lula saltou 414%, com os descontos dos aposentados. Não há indícios de que Frei Chico seja alvo direto das investigações.