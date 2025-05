Jovem que morreu em acidente na Castelo é sepultada em Bauru

A jovem de 21 anos que morreu em um acidente de trânsito ocorrido no final da noite de quarta-feira (30), na quadra 19 da avenida Castelo Branco, na região do Jardim Terra Branca, em Bauru, foi sepultada nesta quinta-feira, feriado de 1 de maio, às 16h, no Cemitério São Benedito. Outra jovem, da mesma idade, segue internada em estado gravíssimo.

Ana Julia Fernandes Garcia era passageira de um GM Astra preto que seguia pela avenida no sentido Centro-bairro. Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, por razões a serem esclarecidas, por volta das 23h30, a condutora do carro perdeu o controle da direção e colidiu em uma árvore. Ana Julia não resistiu e teve a morte constatada no local.

Já a motorista foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado gravíssimo, com múltiplas fraturas, e encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC). Até o fechamento desta edição, ela seguia internada. A Polícia Científica realizou a perícia no local e as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.