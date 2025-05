Bauruenses participam de maior evento de kickboxing de SP

Com 41 atletas, a Liga Centro Oeste, dirigida pelo mestre Rogério Silva (CT Team Silva), acompanhado por Mauro Filgueiras (CT Black Belts), pretende ficar entre as melhores equipes paulistas em 2025.

Organizado pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), este é o maior e mais importante evento do esporte no estado de São Paulo e, nesta edição, tem a previsão de reunir mais de 800 atletas.

"Estar presente no maior evento do estado de São Paulo traz uma experiência e evolução únicas aos atletas", comenta Silva.

"E este ano, em especial, contaremos também com atletas do nosso programa social Guerreiros do Futuro", completa Karla Weckwerth, gestora do programa.

Este ano, a Liga Centro Oeste conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel).