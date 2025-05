Homem morre após acidente entre carro e caminhões na região

Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo um Renault Duster e dois caminhões na madrugada desta sexta-feira (2), no quilômetro 280 da rodovia Castello Branco, em Itatinga (120 quilômetros de Bauru). A identidade da vítima não foi revelada.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária e o portal Artesp, um dos caminhões, um Mercedes-Benz 1618, trafegava no sentido Capital, na faixa de rolamento 2, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, foi atingido na traseira pelo automóvel de passeio. Na sequência, o caminhoneiro parou o veículo no acostamento.

Ainda de acordo com a corporação, o segundo caminhão envolvido, um Volkswagen 9-180, que seguia atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu violentamente com a traseira do Renault Duster. Com o segundo impacto, o carro ficou completamente destruído.