Baep intercepta entrega e prende sócios do tráfico em Bauru

Policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Bauru interceptaram uma entrega de drogas e prenderam dois homens com 625 pinos de cocaína no interior de um veículo, no bairro Santa Edwirges, nesta quinta-feira (1).

Segundo informações da corporação, uma equipe que fazia patrulhamento preventivo recebeu uma denúncia sobre dois suspeitos de traficar drogas que estavam em um Ford Focus de cor prata. Os policiais localizaram o automóvel em via pública, por volta das 21h, e realizaram a abordagem.

Com a dupla, dentro do carro, estavam os 625 pinos de cocaína, divididos em embrulhos plásticos. Ambos foram questionados e disseram que iriam abastecer um ponto de venda de drogas na região, do qual eram sócios, informa o 13º Batalhão.