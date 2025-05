Carro ‘mergulha’ em obra de drenagem da prefeitura em Bauru

Um motorista “mergulhou” seu carro em uma obra de drenagem da Prefeitura de Bauru na quadra 9 da rua Sargento Leôncio Ferreira dos Santos, ao lado do residencial Chácara das Flores, na divisa do Parque Roosevelt com o Fortunato Rocha Lima. O caso aconteceu no final da madrugada desta sexta-feira (2).

Informações preliminares apontam que, apesar do susto e da profundidade onde o carro despencou, o motorista e os outros dois ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves.

A obra está sendo realizada há quase um mês e o local está sinalizado. Há um desvio para que os automóveis circulem por trás do condomínio.