CIT tem curso sobre recursos a educadores

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon) e seu Centro de Inovação Tecnológica (CIT), está com inscrições abertas para o curso 'Recursos Educacionais Abertos para Educadores Culturais'.

O curso permitirá que os participantes elaborem um Recurso Educacional Aberto (REA) para ser licenciado com Creative Commons (CC), que são ferramentas legais que possibilitam que criadores mantenham os seus direitos autorais sobre as criações, mas também permitem que outras pessoas utilizem as ferramentas desenvolvidas. Alguns exemplos de recursos educacionais são: livros didáticos, vídeos assistidos na Internet, aplicativos multimídia, podcasts, planos de aula, jogos, resenhas, trabalhos escolares, artigos e dissertações.

Pré-requisitos - Ter 18 anos ou mais e, de preferência, atuar na área de desenvolvimento de projetos