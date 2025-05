Jaú: prefeito recebe o projeto para requalificação do Centro

O prefeito Ivan Cassaro recebeu nesta terça-feira (29) o projeto de requalificação do centro histórico e comercial de Jaú (47 quilômetros de Bauru). O documento foi elaborado pelo Comitê Gestor, órgão formado por representantes de diferentes instituições que, ao longo de 2024 e do início deste ano, realizou uma série de estudos para que a proposta pudesse ser colocada no papel.

A iniciativa busca valorizar e recuperar o centro de Jaú, atraindo novos investimentos, tornando a área um espaço atrativo para empreendedores e para a população, impulsionando o comércio, promovendo inclusão social e urbana e fomentando o turismo cultural.

O plano de ação foi dividido em cinco etapas, que podem ser desenvolvidas de forma simultânea. Entre as medidas, estão a realização de benfeitorias na infraestrutura urbana; a valorização do patrimônio histórico; e a revisão dos imóveis passíveis de preservação.