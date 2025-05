Cores do brasil

Que ideia estapafúrdia é essa de bagunçar o símbolo nacional, na tentativa de imiscuir outras cores, que são as sagradas e lindas as cores das Seleções Brasileiras: verde, amarela, azul e branca. Temos que manter as cores da nossa Bandeira, símbolo maior do Brasil. Aproveito, para que, além das cores originais, restabelecer, na vivência nacional, os dizeres "Ordem e Progresso" que, pouco é seguido, assim como a nossa sagrada Constituição, o nosso Norte que, com frequência, é vilipendiada.