Valetas no trânsito

As cidades brasileiras vêm convivendo, há anos ou décadas, com o problema das valetas, que causam irritação e desconforto aos condutores. Se suplantadas sem o devido cuidado ou fazendo a transposição de forma diagonal, que não é recomendada pelos especialistas, elas podem imputar aos condutores problemas nos seus automóveis, tais como desalinhamento das rodas, danos na suspensão, amortecedores, cárter, para-choques etc. Podem suscitar, também, a ocorrência de acidentes de trânsito como é o caso das colisões traseiras ou perda da direção.

Em cruzamentos semaforizados as valetas provocam diminuição na taxa de fluxo de veículos após a abertura do tempo de verde, reduzindo a eficiência do cruzamento e requerendo-se, muitas vezes, ampliar o tempo do ciclo semafórico. Propiciam lentidão no tráfego e aumento no consumo de combustíveis.

As vias urbanas são destinadas a importante e necessária finalidade de drenagem superficial, apesar de se constituírem proeminentemente infraestrutura do tráfego de veículos e pessoas. As condições de drenagem precisam ser definidas também pela conveniência do tráfego. Estes fins, no entanto, são compatíveis entre si até certo ponto.