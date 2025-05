Entrelinhas

Mudança

A recente aprovação do projeto de lei (PL) que institui um novo organograma na Prefeitura de Bauru resolve gargalos do governo, mas também cria um problema para a administração. Não no que diz respeito especificamente aos cargos comissionados ou às secretarias criadas no âmbito do texto. E sim pelas mudanças nas nomenclaturas de algumas delas - coisa sobre a qual pouco se falou durante a rápida tramitação do processo na Câmara.

