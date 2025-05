Brazão salva e Santos apenas empata com CRB em estreia de Cléber

Em noite terrível, Gil por pouco não saiu como vilão de uma derrota. O zagueiro errou a saída de bola no gol de Herculano e, depois, acertou Mikael no pênalti marcado já no fim da partida. Com o resultado, a decisão fica para o segundo jogo. Um novo empate por qualquer placar leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Os gols foram marcados por Benjamín Rollheiser, para o Santos, e Breno Herculano, pelo CRB. O Santos abriu o placar na primeira etapa e viu os alagoanos chegaram ao empate já no segundo tempo. O CRB teve um pênalti aos 50 do segundo tempo, mas Gabriel Brazão pegou a cobrança de David da Hora e salvou o Santos. O goleiro santista já havia praticado ao menos três defesas importantes na segunda etapa.

O Santos empatou com o CRB por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (1º), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O Santos volta a campo neste domingo (4), às 16h, quando visita o Grêmio pelo Brasileirão. O jogo de volta da Copa do Brasil está marcado para o dia 22 (quinta-feira) deste mês, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.

BRAZÃO SALVA ESTREIA DE CLÉBER XAVIER

A estreia do novo técnico Cléber Xavier foi marcada por dificuldade na criação de jogadas. Com diversos desfalques, entre eles Neymar, Soteldo, Barreal e Gabriel Bontempo, o time praiano foi a 'banda de um homem só': Rollheiser. O argentino carimbou todas as tentativas ofensivas do clube da casa no primeiro tempo, se movimentou bastante e inclusive abriu o placar após cobrança de escanteio.