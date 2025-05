4º Batalhão de Caçadores apreende grande quantidade de drogas

O 4º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) de Bauru realizou ação de combate ao tráfico e apreendeu grande quantidade de drogas na noite desta quarta-feira (30). A 3ª Cia, do Quarto Batalhão de Caçadores, que atuou na ocorrência, no Jardim Terra Branca, em Bauru, também prendeu em flagrante duas pessoas envolvidas diretamente com o tráfico de drogas na região.

A ação resultou na apreensão de 1.461 gramas de cocaína fracionadas em porções para a distribuição no tráfico, 1.488 gramas de crack, incluindo duas pedras grandes e várias porções menores prontas para venda, além de 75 gramas de maconha, também fracionadas para revenda.

As substâncias apreendidas estavam destinadas a abastecer diversos bairros de Bauru, incluindo Ouro Verde, Terra Branca, Jardim Vitória, Vila Industrial e Parque Nações, entre outros, demonstrando a extensão do impacto negativo do tráfico na comunidade.