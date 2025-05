Uma mulher morreu e outra ficou gravemente ferida após o carro em que estavam bater em uma árvore, por volta das 23h30 desta quarta-feira (30), na quadra 19 da Avenida Castelo Branco, em Bauru. Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), as vítimas estavam em um veículo preto que seguia no sentido Centro-Bairro.

A passageira morreu no local. A condutora foi socorrida em estado grave e levada ao Pronto-Socorro Central (PSC). As causas do acidente ainda serão apuradas.