MP apura pagamentos de financiamento de R$ 20 mi em Agudos

"É importante esclarecer que a Caixa acompanha rigorosamente todas as etapas do Finisa, realizando medições minuciosas das obras financiadas e emitindo apontamentos sempre que identifica qualquer desconformidade ou erro, por menor que seja. Trata-se de um controle rígido, técnico e contínuo, característico dos contratos com recursos federais", afirma.

"Assim que a questão foi identificada, a Prefeitura de Agudos procedeu, de forma imediata e voluntária, à reposição integral dos valores indicados, restabelecendo o equilíbrio do contrato junto ao banco e garantindo a continuidade dos projetos previstos, sem prejuízo algum aos cofres públicos ou à população. A nossa gestão sempre atuou com responsabilidade, legalidade e respeito ao dinheiro público, estando absolutamente tranquila quanto à lisura do processo e à correção das providências adotadas".

Também por meio de nota, o atual prefeito Rafael Lima ressaltou que, em março, foi aberta sindicância para apurar possíveis irregularidades envolvendo o servidor. "Quanto ao ex-prefeito, caberá à Justiça tomar as devidas providências", diz. "Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e estamos colaborando com as autoridades para esclarecer o caso".