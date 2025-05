Piratininga se prepara para cavalgada

Piratininga - A cidade de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) já está em contagem regressiva para a sua tradicional cavalgada, que será realizada neste domingo (4) e abrirá a programação da 28.ª Festa do Peão de Boiadeiro, programada para ocorrer entre os dias 15 e 18 de maio.

A concentração dos cavaleiros e amazonas está marcada para as 9h, com saída às 10h do bairro Olímpio Fernandes (Serra). O trajeto inclui a rua principal Dr. José Lisboa Jr. e a estrada velha Bauru-Piratininga, com chegada no recinto de festas Bertino Pinotti.

O percurso promete proporcionar momentos de integração com a natureza. Ao fim da cavalgada, além de show sertanejo, será servido almoço com arroz, feijão gordo, farofa, vinagrete, carne e linguiça no valor de R$ 20,00, gratuito para os cavaleiros e amazonas.