O chorinho

É um ritmo envolvente que surgiu no final do século19, e talvez tivesse fundo emocional, como sugere o título. Quando me sinto nostálgica, ouço chorinhos, de preferência os de Altamiro Carrilho, a meu ver o mais bonito, sob título "Pedacinho do céu". Me acalma, me alegra, me faz recordar momentos bons da vida; com tanta tristeza pra todo lado, a música age como válvula de escape para mim. Carinhoso, de Pixinguinha é outra obra-prima e por aí vai.

A música brasileira apresenta vários ritmos bonitos, alegram, fazem sonhar, afastam problemas e fazem sonhar, algo difícil atualmente.

Um bom celular traz esse benefício de ouvir músicas variadas. e agradeço a Deus por isso. Em música internacional ouço o brilhante Nat King Cole, romântico, voz aveludada, interrompida, infelizmente, pelo vício do cigarro; a música é envolvente, me transporta para onde eu sonho em ir e faço isso em noites de insônia, até o sono chegar. E durmo bem, com o coração alegre e belos sonhos.