O valor do trabalho em tempos de mudança

Neste 1 de Maio, Dia do Trabalhador, celebramos não apenas o esforço diário de milhões de pessoas que constroem, com suas mãos e ideias, as bases da nossa sociedade, mas também reafirmamos a importância da luta contínua por condições de trabalho dignas, justas e inclusivas.

A data tem origem nas mobilizações operárias ocorridas no final do século XIX, especialmente nos Estados Unidos, onde trabalhadores de Chicago em 1886, reivindicaram a redução da jornada para oito horas diárias.

O 1 de Maio consolidou-se como símbolo da defesa de direitos fundamentais, sendo posteriormente reconhecido como dia de homenagem aos trabalhadores.